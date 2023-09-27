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Только за сентябрь в Самарской области утонули трое

27 сентября 2023 13:42
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Только за сентябрь в Самарской области утонули трое

В региональном МЧС предоставили печальную статистику трагедий на воде.

По данным ведомства, с начала сентября в регионе зарегистрировано три происшествия на воде. Три человека погибли, одного удалось спасти, пишет Сова.

При этом инспекторы ГИМС не снижают контроля с водных объектов и, как и в летние месяцы, ежедневно патрулируют водоемы. Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.

В сентябре специалисты провели 77 патрулирований, во время которых рассказывали жителям региона о правилах поведения на воде и у воды, раздавали памятки, обучали навыкам использования подручных средств спасения.

Особое внимание инспекторы обращают на необходимость контроля за детьми со стороны взрослых. В зоне особого внимания также места, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли.

За все лето 2023 года в Самарской области утонул 41 человек.

Теги: Волга ЧП

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