Только за сентябрь в Самарской области утонули трое

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В региональном МЧС предоставили печальную статистику трагедий на воде.

По данным ведомства, с начала сентября в регионе зарегистрировано три происшествия на воде. Три человека погибли, одного удалось спасти, пишет Сова.



При этом инспекторы ГИМС не снижают контроля с водных объектов и, как и в летние месяцы, ежедневно патрулируют водоемы. Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.



В сентябре специалисты провели 77 патрулирований, во время которых рассказывали жителям региона о правилах поведения на воде и у воды, раздавали памятки, обучали навыкам использования подручных средств спасения.



Особое внимание инспекторы обращают на необходимость контроля за детьми со стороны взрослых. В зоне особого внимания также места, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли.



За все лето 2023 года в Самарской области утонул 41 человек.