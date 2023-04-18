На Волге около Сызрани спасли рыбака на резиновой лодке

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Ночью 17 апреля оперативному дежурному поступил вызов. В Сызранском районе на реке Волга около ст. Кашпир терпит бедствие маломерное судно. Мужчина 2000 года рождения на лодке ПВХ в результате поломки мотора оказался в сложной ситуации. Сильное течение реки, низкие температуры и темное время суток представляли опасность для рыбака. В 22.10 от спасательной станции города Сызрань для оказания помощи терпящему бедствие на акваторию реки вышел спасательный катер.

В ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка с рыбаком была обнаружена. Терпящее бедствие судно спасатели отбуксировали к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась. В 23.30 спасательная операция была окончена, сообщает ПСС по Самарской области.