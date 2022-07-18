В Шигонском районе в ДТП пострадали водитель и 4 молодых пассажира

175

17 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 16 человек и 3 человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 17:05 в Шигонском районе Самарской области. Водитель 2003 года рождения (стаж вождения – 3 месяца, с момента получения прав к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался), управляя автомобилем «Infiniti QX56», на 27 км автодороги «Сызрань- Шигоны-Волжский Утес» по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием машины. С места ДТП госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами 19-летний водитель автомобиля «Infiniti QX56» и 4 пассажира в возрасте от 18 до 22 лет.