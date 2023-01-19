В Шентале пьяный водитель устроил ДТП

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Мужчина ранее уже судим за езду в нетрезвом виде.

В декабре 2022 года водитель автомобиля «Лада Приора» на одной из улиц села Шентала допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший патруль ДПС.

Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего, опросили всех участников дорожно-транспортного происшествия. В ходе общения с 33-летним водителем автомобиля «Лада Приора» сотрудники Госавтоинспекции почувствовали резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.

По данным полицейских, в апреле 2021 года мужчина был осужден за езду в пьяном виде, судом ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца. Однако соответствующих выводов местный житель не сделал и снова сел за руль после употребления алкоголя.

В отношении водителя Отделением дознания МВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Теперь нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.