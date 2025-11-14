Я нашел ошибку
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода

14 ноября 2025 13:41
95
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 10 человек и 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 439 нарушений ПДД РФ, в том числе 69 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в 07:30 час. в Ставропольском районе, в селе Подстепки. 32-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 330252, двигался по улице Дачная в направлении улицы Малиновой. В пути следования наехал на 63-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, без цели ее перехода.

Пешеход госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
13 ноября 2025, 19:30
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
Происшествия
711
Они госпитализированы.
13 ноября 2025, 15:23
В Сызрани женщина и 4-летний мальчик были сбиты автомобилем Lada Niva на переходе
Происшествия
640
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.
13 ноября 2025, 14:45
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус
Происшествия
608
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
