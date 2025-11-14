В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода

95

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 10 человек и 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 439 нарушений ПДД РФ, в том числе 69 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в 07:30 час. в Ставропольском районе, в селе Подстепки. 32-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 330252, двигался по улице Дачная в направлении улицы Малиновой. В пути следования наехал на 63-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, без цели ее перехода.

Пешеход госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО