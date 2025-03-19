В селе Красная Горка тушили пожар в частном доме на площади 80 кв. метров

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18 марта в 14 часов 59 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Красная Горка на улице Карла Маркса горит частный дом. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 108, 140 пожарно-спасательного отряда № 39.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 80 квадратных метров. В 15 часов 46 минут пожар был локализован, в 16 часов - объявлена ликвидация открытого горения, в 20 часов 5 минут – пожар полностью потушен. Всего на месте вызова работали 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"