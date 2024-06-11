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В Самарском поселке горел металлический ангар на площади 1000 квадратных метров

11 июня 2024 10:41
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В Самарском поселке горел металлический ангар на площади 1000 квадратных метров

9 июня в 7 часов 6 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в поселке Угловой на улице Центральной. На место пожара были направлены 4 расчета. По прибытии к месту пожара в 7 часов 13 минут было установлено, что горит деревообрабатывающее оборудование, остатки грубых кормов и строительный мусор внутри металлического ангара на площади 1000 квадратных метров. В 12 часов 23 минуты была объявлена полная ликвидация пожара. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники. На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б». Пострадавших, к счастью нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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