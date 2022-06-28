В Самарской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев

98

Старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Клявлинский» при работе на административном участке обнаружил на одном из подворий села свежесрубленные деревья. Хозяин дома, 58-летний житель Клявлинского района соответствующего разрешения на вырубку предоставить не смог и пояснил, что древесина ему необходима для личных нужд.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели двор и место происшествия в дубовой роще, которое указал селянин. В присутствии понятых полицейские изъяли бензопилу, спилы с деревьев и пеньков, которые направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятые спилы идентичны, являются частями одного целого.

Как установили полицейские, житель Клявлинского района своими противоправными действиями причинил Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области материальный ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция призывает жителей региона проявлять гражданскую сознательность в сбережении насаждении и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Всех, кто обладает информацией о незаконной вырубке деревьев, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.