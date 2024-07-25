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Жителю Балашихи, травившего химикатами мать и отчима, предъявили обвинение в убийстве друга

25 июля 2024 17:36
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На допросе мужчина дал следователю признательные показания, в том числе сознался в убийстве своего друга, совершенном аналогичным способом.

Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на молодого человека в Балашихе, который травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.

"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на допросе мужчина дал следователю признательные показания, в том числе сознался в убийстве своего друга, совершенном аналогичным способом.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.

"С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений. Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых", - говорится.

Теги: Уголовное дело

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