Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы

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Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на Синявинской улице на севере Москвы, когда в него сели мужчина и женщина. Оба пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах. Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства.

Взрыв произошел, когда мужчина и женщина сели в припаркованный Toyota Land Cruiser.

Предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала причиной взрыва детонацию взрывного устройства. Оно было заложено под днищем в районе водительского сиденья.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Его передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

Toyota Land Cruiser принадлежит военнослужащему и его жене. По одной из версий, подрыв машины связан со служебной деятельностью ее владельца.

Установлена личность подозреваемого.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о местонахождении подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве.