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Он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего.
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В Москве мужчина напал на ранее незнакомую женщину на улице и похитил ее ребенка

25 июля 2024 15:24
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Он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего.

В Москве мужчина напал на прохожую и похитил ее ребенка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 25 июля, пишут "Известия" со ссылкой на Telegram-канал ГСУ СК России по городу.

Ведомство уточнило, что подозреваемый мужчина 24 июля напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка. Применив насилие, он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего. В результате подозреваемый бросил ребенка на землю, из-за чего младенец получил множество телесных повреждений.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. В ближайшее время похитителю будет предъявлено обвинение и избрана мера наказания.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Москва Уголовное дело

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