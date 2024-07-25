В Москве мужчина напал на ранее незнакомую женщину на улице и похитил ее ребенка

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В Москве мужчина напал на прохожую и похитил ее ребенка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 25 июля, пишут "Известия" со ссылкой на Telegram-канал ГСУ СК России по городу.

Ведомство уточнило, что подозреваемый мужчина 24 июля напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка. Применив насилие, он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего. В результате подозреваемый бросил ребенка на землю, из-за чего младенец получил множество телесных повреждений.



Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. В ближайшее время похитителю будет предъявлено обвинение и избрана мера наказания.

Фото: freepik.com