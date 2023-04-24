Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала, как расправилась с ребенком

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Девушка, задержанная по подозрению в убийстве собственного ребенка в электропоезде в Москве, рассказала о совершенном преступлении. Кадры допроса опубликованы в понедельник, 24 апреля, в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пишут "Известия".

«Сидела, почувствовала, что у меня начались роды. Зашла в туалет, там родила и убила ребенка. Ножницами», — сказала она.

Затем, по словам задержанной, она выкинула тело младенца в мусорное ведро.

Девушку 1998 года рождения задержали ранее в этот день.

Преступление произошло на станции Андроновка (Казанское направление). Тело ребенка нашли в мусорном баке туалета со множеством ранений. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ru.freepik.com