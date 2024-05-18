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По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по хозяйству.
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В Москве арестован подросток, обвиняемый в убийстве домработницы

18 мая 2024 19:24
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По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по хозяйству.

Троицкий районный суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы, передает РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по хозяйству. Домработницы скончалась.

Суд отправил его в СИЗО до 18 июля.

Московская прокуратура уточнила, что подростку 16 лет. По данным ведомства, он нанес 66-летней домработнице не менее 23 ударов ножом и минимум один удар битой.

Подросток, убивший ножом и битой домработницу в Новой Москве, оказался сыном московского адвоката Семена Мельницкого. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Москва Уголовное дело

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