В Москве арестован подросток, обвиняемый в убийстве домработницы

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Троицкий районный суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы, передает РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по хозяйству. Домработницы скончалась.

Суд отправил его в СИЗО до 18 июля.

Московская прокуратура уточнила, что подростку 16 лет. По данным ведомства, он нанес 66-летней домработнице не менее 23 ударов ножом и минимум один удар битой.

Подросток, убивший ножом и битой домработницу в Новой Москве, оказался сыном московского адвоката Семена Мельницкого. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Фото: pxhere.com