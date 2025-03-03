Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное легковой автомобиль врезался в столб 
Сборная в марте в Москве сыграет товарищеский матч с Замбией.
Иван Сергеев и Александр Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России
Из аварийного жилья жители были расселены, однако сам дом оставался заброшенным, а вопрос сноса долгое время не решался.
Аварийный дом на улице Нагорной в Самаре снесут до конца марта
В зале Самарского Дома Офицеров собрались 900 приглашенных.
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Блиновская может выйти по УДО уже в 2025 году
В Год защитника Отечества фестиваль, в котором принимают участие свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, посвятили 80-й годовщине Победы.
В губернии открылся фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"
Без теплоснабжения остаются потребители 95 многоквартирных жилых домов (9800 человек, в том числе 875 детей, 57 маломобильных граждан).
В Самаре на Волжском проспекте, 10 произошла утечка  на трубопроводе теплоснабжения
Мероприятие стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.
Самозанятые мастера Самарской области презентовали изделия ручной работы на ярмарке 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Блиновская может выйти по УДО уже в 2025 году

3 марта 2025 17:59
149
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Осужденная "королева марафонов" Елена Блиновская имеет шанс выйти на свободу условно-досрочно уже в этом году, передает РИА Новости.

В понедельник Савеловский суд столицы приговорил ее к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.

Блиновская может рассчитывать на УДО только после отбытия половины от назначенного наказания.

Она провела под домашним арестом с конца апреля 2023 года по январь 2024-го, далее более года сидела в СИЗО и еще некоторое время будет находиться там в ожидании рассмотрения апелляции. С учетом правил зачтения срока, отбытого под арестом, ей останется провести в колонии около трех лет.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Москва Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
25 июля 2024, 15:24
В Москве мужчина напал на ранее незнакомую женщину на улице и похитил ее ребенка
Он выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего. Происшествия
1393
18 мая 2024, 19:24
В Москве арестован подросток, обвиняемый в убийстве домработницы
По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по... Закон
8752
24 апреля 2023, 22:55
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала, как расправилась с ребенком
Ребенка нашли в мусорном баке туалета со множеством ранений. Криминал
2657
В центре внимания
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
210
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
260
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
429
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
466
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
589
Весь список