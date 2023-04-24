В Москве задержали 24-летнюю женшину, подозреваемую в убийстве младенца в туалете электропоезда на МЦК

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Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, передает РИА Новости.

"Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения", — сказала представитель Следственного комитета.

Как рассказали ранее в СК и московской прокуратуре, тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. По словам источника РИА Новости, это был поезд, следовавший по маршрутам Московского центрального кольца.

Возбуждено уголовное дело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.

Фото : ГСУ СК России по г. Москве/РИА Новости