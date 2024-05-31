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В Самарской области произошло ДТП на трассе А-300. Есть погибший

31 мая 2024 12:56
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В Самарской области произошло ДТП на трассе А-300. Есть погибший

29 мая в 9 часов 7 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно – транспортном происшествии на 125 километре трассы А – 300 «Самара – Большая Черниговка». К месту аварии выехал дежурный расчет пожарно-спасательной части № 133 в количестве 4 человек личного состава на 1 единице техники.

На место происшествия также были вызваны сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: MAN и VOLVO. В результате дорожно-транспортного происшествия к сожалению, один человек погиб и один пострадал. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи и смыв горюче - смазочного материала.
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает водителям транспортных средств о необходимом соблюдении правил дорожного движения. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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