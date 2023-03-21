В Самарской области полицейские рассказали, как определить, что дети употребляют наркотики

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Родителям и школьникам рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем общественного совета при территориальном органе Татьяной Вобликовой приняли участие в школьных родительских собраниях. Полицейские рассказали о видах ответственности за употребление наркотиков, их хранение, сбыт и пропаганду в сети Интернет, а также разъяснили основания и последствия постановки на учет несовершеннолетних. Присутствующие обсудили, как на ранней стадии можно распознать у детей признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков: внимание родителей должно привлечь изменение поведения и круга общения подростка, если ребенок стал рассеянным, скрытным, начал плохо учиться. Взрослых призвали усилить контроль за своими детьми, регулярно беседовать с ними о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления. Общественница Татьяна Вобликова призвала взрослых устанавливать доверительные отношения с детьми, больше интересоваться их жизнью, увлечениями и окружением. В завершение встреч родителей призвали объединить усилия с полицией и педагогами для профилактики преступлений в отношении подростков и обеспечения их безопасности. Также присутствующим напомнили о важности соблюдения ПДД детьми и проинформировали о порядке поступления в ведомственные вузы.

А сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району встретились со старшеклассниками. Полицейские рассказали школьникам о тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков для организма, напомнили об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков. Собравшимся объяснили, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.