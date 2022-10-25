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В Самарской области 23-летняя алиментщица проведет 30 часов за обязательными работами

25 октября 2022 10:44
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В Самарской области 23-летняя алиментщица проведет 30 часов за обязательными работами

Жительница Приволжского района Самарской области решением суда была лишена родительских прав. Ее несовершеннолетних детей забрала на воспитание приемная семья. Девушка, оценив благоприятный исход, игнорировала свои обязательства и не выплачивала алименты сыну и дочери. Таким образом, долг перед ними составил более 210 тысяч рублей.

Судебный пристав Приволжского района Самарской области неоднократно беседовал с должницей о необходимости устроиться на работу, оценить ситуацию не только со своей позиции, но и с позиции детей, для которых помощь матери стала бы подспорьем.

Несмотря на то, что должница была уведомлена о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, девушка к оплате задолженности не приступила. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил в отношении местной жительницы административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил женщине, задолжавшей своим детям, наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые ей предстоит провести за общественно полезным трудом.

Однако административная ответственность не освобождает должницу от выплаты алиментов в дальнейшем. Судебный пристав-исполнитель в очередной раз предупредил девушку, что неуплата алиментов может обернуться для неё возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Теги: Судебные приставы

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