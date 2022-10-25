В Самарской области 23-летняя алиментщица проведет 30 часов за обязательными работами

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Жительница Приволжского района Самарской области решением суда была лишена родительских прав. Ее несовершеннолетних детей забрала на воспитание приемная семья. Девушка, оценив благоприятный исход, игнорировала свои обязательства и не выплачивала алименты сыну и дочери. Таким образом, долг перед ними составил более 210 тысяч рублей.

Судебный пристав Приволжского района Самарской области неоднократно беседовал с должницей о необходимости устроиться на работу, оценить ситуацию не только со своей позиции, но и с позиции детей, для которых помощь матери стала бы подспорьем.

Несмотря на то, что должница была уведомлена о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, девушка к оплате задолженности не приступила. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил в отношении местной жительницы административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил женщине, задолжавшей своим детям, наказание в виде 30 часов обязательных работ, которые ей предстоит провести за общественно полезным трудом.

Однако административная ответственность не освобождает должницу от выплаты алиментов в дальнейшем. Судебный пристав-исполнитель в очередной раз предупредил девушку, что неуплата алиментов может обернуться для неё возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».