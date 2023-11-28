Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.7
-0.11
EUR 97.16
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель врезался в дерево, пострадали две женщины

28 ноября 2023 10:02
106
В Самаре водитель врезался в дерево, пострадали две женщины

27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадал 1 человек, скончалось - 3. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 05:50 час. 62-летний  водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался в п. Зубчаниновка по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Краснопресненской. В пути следования напротив д. 118 на Аэропортовском шоссе не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на дерево. Женщинам-пассажирам 1992 и 1960 годов рождения оказана медицинская помощь, госпитализация не требуется.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
28 ноября 2023, 10:21
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
Пешеход скончался на месте ДТП  до приезда скорой помощи. Происшествия
44
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
27 ноября 2023, 21:45
В Самарской области водитель МАЗа погиб при столкновении грузовика с лосем
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Происшествия
362
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
27 ноября 2023, 14:58
На Южном шоссе в Самаре погибла пассажирка Газели, врезавшейся в грузовик МАN 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Происшествия
439
В центре внимания
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
367
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
862
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
584
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
697
Весь список