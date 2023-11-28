В Самаре водитель врезался в дерево, пострадали две женщины

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27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадал 1 человек, скончалось - 3.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 05:50 час. 62-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался в п. Зубчаниновка по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Краснопресненской. В пути следования напротив д. 118 на Аэропортовском шоссе не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на дерево. Женщинам-пассажирам 1992 и 1960 годов рождения оказана медицинская помощь, госпитализация не требуется.