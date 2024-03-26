В Самаре в ДТП пострадала 13-летняя девочка

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25 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 22:30 час. водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, на регулируемом перекрестке, напротив д. 305 "А " по Московскому шоссе, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением водителя 2004 года рождения. 13-летней девочке-пассажиру автомобиля Mitsubishi Galant - рекомендовано стационарное лечение.