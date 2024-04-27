В Самере произошло ДТП с автобусом

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26 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в котором пострадало 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 08:20 час. 35-ти летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kio Rio, двигалась по ул. Алексея Толстого в направлении ул. Крупской. В пути следования, на нерегулируемом перекрёстке, не уступив дорогу автобусу Паз 32053, под управлением 46-ти летнего мужчины, совершила столкновение. С места ДТП в медицинское учреждение доставлен женщина-водитель легкового автомобиля, где ей назначено амбулаторное лечение. Водитель и 15 пассажиров автобуса не пострадали.