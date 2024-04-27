В Красноглинском районе высадили липовую аллею в рамках акции «Лес Победы»

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В преддверии празднования 79-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в поселке Мехзавод Красноглинского района появилась липовая аллея. Высадка деревьев прошла в рамках ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы».

30 саженцев крупнолистовой липы разместились у стен Храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы, вдоль Московского шоссе. По словам начальника отдела Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Усмана Гафарова, липа – одна из ценнейших пород, популярных в нашем регионе.

К участию в акции привлечены ветераны, члены общественных советов микрорайонов, представители депутатского корпуса, учащиеся кадетской школы, а также активные горожане.

Акцию «Лес Победы» общероссийская общественная экологическая организация «Зеленая Россия» проводит совместно с Союзом ветеранов России уже с 2015 года. Её цель - увековечивание памяти каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной Войне.

После высадки аллеи выполнен полив. В дальнейшем за зелеными питомцами будут ухаживать специалисты «Спецремстройзеленхоз».

Фото: администрация Самары