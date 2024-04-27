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Режим работы в праздничные и выходные дни РЭО, УВМ и ИЦ ГУ МВД России по Самарской области:

В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции и подразделениях Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику:

30 апреля, 2,3,4,6,7,8 и 11 мая. В подразделениях прием будет осуществляться в рабочем режиме.

В подразделениях Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику:

2 и 7 мая - с 14 до 17 час., 3, 6 и 8 мая - с 10 до 13 час, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области