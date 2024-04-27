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Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно.
Клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки находятся у офиса компании в Москве
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Клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки находятся у офиса компании в Москве

27 апреля 2024 15:55
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Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно.

Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств.

Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств.

Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены.

Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, в пятницу их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания.

По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, сегодня их будут выдавать с 15.00.

Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".

 

Фото:   freepik.com

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