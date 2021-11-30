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В Самаре снесли самовольно построенный шинный центр

30 ноября 2021 10:13
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В Самаре снесли самовольно построенный шинный центр

Администрация г. Самары обратилась в суд с требованием обязать освободить земельный участок от капитального строения площадью в 1 тысячу кв.м.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение об обязании владельцев здания произвести его снос. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца шинного центра предупредили о применении в отношении должника-организации мер принудительного характера и привлечения к административной ответственности за неисполнение решения суда. Несмотря на предупреждения должник продолжал не исполнять требование исполнительного документа. В связи с этим судебным приставом-исполнителем в отношении организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Однако и это не побудило должника-организацию самостоятельно произвести снос.

В результате самовольно возведенное строение все равно было снесено. В соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» снос произвел взыскатель. Однако с должника это от ответственности не освободило. Теперь ему придется оплатить понесенные второй стороной исполнительного производства в ходе сноса расходы.

Теги: Судебные приставы

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