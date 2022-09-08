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В Самаре рассказали причины гибели рабочего на стройке эстакады на Ново-Садовой

8 сентября 2022 09:58
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В Самаре рассказали причины гибели рабочего на стройке эстакады на Ново-Садовой

В среду, 7 сентября, в студии «ГТРК Самара» заместитель руководителя государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова прокомментировала громкий случай падения рабочего при строительстве эстакады.

24 июня 2022 года в Самаре на пересечение улиц Советской Армии и Ново-Садовой погиб рабочий. Как сообщили следователи, мужчине было 52 года, он погиб при проведении работ по строительству двухуровневой дорожной развязки. В региональном следственном управлении следственного комитета рассказали, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

В студии «ГТРК Самара» Лариса Павлова сообщила, что расследование завершено. По её словам, мужчина был с большим опытом работы. Строители осуществляли подготовку к монтажу железобетонных конструкций, а также выполняли работы по установке железобетонной балки длинной 28 метров, весом около 50-ти тонн:

«Это все осуществлялось с помощью кранов, по завершению работы там проводились еще какие-то действия, и монтажник упал с этого перекрытия, что привело к гибели», — прокомментировала ЧП представитель трудовой инспекции.

Трагедия произошла из-за распространенной ошибки, которую довольно часто совершают рабочие на стройках:

«Причиной явилось и то, что на той площадке, где проводились работы не было ограждений. Хотя как мне рассказывал инспектор, ограждение бы не такую большую роль сыграло, но самое главное, что не использовали страховочные привязи», — добавила Лариса Павлова.

Теги: ЧП

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