Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
Досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов.
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе

121
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.

Сообщение о возгорании в ангаре по адресу: город Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 7, корпус 1 поступило сегодня в 10.38.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в складском здании горит листовой пластик.

В 12.29 пожар был локализован, а в 14.47 ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина, личные данные устанавливаются, погибших нет.

Для тушения пожара привлекались 86 специалистов и 25 единиц техники.

 

Фото:  скриншот видео/ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
15 января 2026, 16:49
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина. Происшествия
12
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе.
10 января 2026, 19:52
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 10 пожаров
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе. Общество
958
Пожар вспыхнул недалеко от городского кладбища.
07 января 2026, 21:59
Пожар тушили в частном секторе Самары
Пожар вспыхнул недалеко от городского кладбища. Происшествия
1312
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
194
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
223
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
489
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
519
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
356
Весь список