В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе

Сообщение о возгорании в ангаре по адресу: город Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 7, корпус 1 поступило сегодня в 10.38.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в складском здании горит листовой пластик.

В 12.29 пожар был локализован, а в 14.47 ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина, личные данные устанавливаются, погибших нет.

Для тушения пожара привлекались 86 специалистов и 25 единиц техники.

Фото: скриншот видео/ГУ МЧС СО