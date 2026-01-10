За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 10 пожаров

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы 10 пожаров, в том числе:



- загорание частной бани на площади 15 кв.м в Советском районе г. Самары.

- загорание неэксплуатируемого строения на площади 70 кв.м в Красноглинском районе г.Самары.

- загорание автомобиля "Приора" в Автозаводском районе г. Тольятти. Спасены 4 человека.

- загорание частного дома на площади 70 кв.м в с. Малая Малышева м.р. Кинельский.

- загорание частного дома на площади 48 кв.м в с.п. Васильевка м.р. Ставропольский.

- загорание мусора и домашних вещей в подъезде многоквартирного дома на площадке 3 этажа на площади 5 кв.м в г. Новокуйбышевске. Эвакуированы 17 человек.



Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 5 раз.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО