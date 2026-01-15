Я нашел ошибку
Главные новости:
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Победителями и призерами в групповых упражнениях стали команды самарской спортивной школы №3, города Тольятти и самарской СШОР №5.
В Самаре проходит областной чемпионат по художественной гимнастике
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека

179
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.

Сообщение о возгорании в высотке на ул. Силина, 14 поступило в 10:55. На место прибыли дежурные подразделения. До этого из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, сообщает 450media.ru.

Специалисты установили, что в одной из квартир вспыхнули вещи. Огонь успел распространиться на 30 "квадратов".

Благодаря слаженной работе команды пламя удалось локализовать в 11:39, а в полностью ликвидировать в 12:36.

В результате ЧП пострадали две женщины и один мужчина. В тушении участвовали 46 человек и 14 спецмашин, в том числе силы МЧС России. Причину ЧП установят дознаватели.

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
15 января 2026, 16:23
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Происшествия
190
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе.
10 января 2026, 19:52
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 10 пожаров
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе. Общество
959
Пожар вспыхнул недалеко от городского кладбища.
07 января 2026, 21:59
Пожар тушили в частном секторе Самары
Пожар вспыхнул недалеко от городского кладбища. Происшествия
1313
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
233
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
243
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
505
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
575
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
368
Весь список