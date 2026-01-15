В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека

Сообщение о возгорании в высотке на ул. Силина, 14 поступило в 10:55. На место прибыли дежурные подразделения. До этого из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, сообщает 450media.ru.

Специалисты установили, что в одной из квартир вспыхнули вещи. Огонь успел распространиться на 30 "квадратов".

Благодаря слаженной работе команды пламя удалось локализовать в 11:39, а в полностью ликвидировать в 12:36.

В результате ЧП пострадали две женщины и один мужчина. В тушении участвовали 46 человек и 14 спецмашин, в том числе силы МЧС России. Причину ЧП установят дознаватели.