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В Самаре мать-алиментщицу арестовали за долг по алиментам на 10 суток

1 июля 2022 10:46
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В Самаре мать-алиментщицу арестовали за долг по алиментам на 10 суток

Под арест на 10 суток отправлена жительница г. Самары, игнорирующая родительские обязательства по выплате средств на содержание своего ребенка. Она накопила долг в 185 тысяч рублей. 

Обязательства по уплате средств на содержание детей не исполняют не только отцы, но и матери. Согласно действующему законодательству, неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев является административным правонарушением и предусматривает несколько видов наказания. В этом пришлось убедиться очередной неплательщице алиментов из Самары, которая не принимала никакого участия в жизни ребенка. 

Суд обязал женщину выплачивать денежные средства на его содержание. Мать проигнорировала требование служителей Фемиды и продолжала безответственно вести себя по отношению к своему ребенку. Тогда в отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав-исполнитель предупредил должницу.

Сотрудником Службы не раз давались разъяснения о необходимости скорейшего погашения задолженности перед ребенком. Однако на путь исправления жительница г. Самары становиться не спешила. Требования о явке на прием к судебному приставу она также игнорировала. От должностных лиц скрывалась. В результате в отношении нее было заведено разыскное дело.

Судебным приставом Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было установлено предполагаемое место нахождения должницы и осуществлен выход. В отношении нее составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По итогам рассмотрения материалов дела, гражданка была признана виновной. Ей назначили наказание в виде 10 суток ареста. 

 

Теги: Судебные приставы

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