В Самаре мать-алиментщицу арестовали за долг по алиментам на 10 суток

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Под арест на 10 суток отправлена жительница г. Самары, игнорирующая родительские обязательства по выплате средств на содержание своего ребенка. Она накопила долг в 185 тысяч рублей.

Обязательства по уплате средств на содержание детей не исполняют не только отцы, но и матери. Согласно действующему законодательству, неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев является административным правонарушением и предусматривает несколько видов наказания. В этом пришлось убедиться очередной неплательщице алиментов из Самары, которая не принимала никакого участия в жизни ребенка.

Суд обязал женщину выплачивать денежные средства на его содержание. Мать проигнорировала требование служителей Фемиды и продолжала безответственно вести себя по отношению к своему ребенку. Тогда в отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав-исполнитель предупредил должницу.

Сотрудником Службы не раз давались разъяснения о необходимости скорейшего погашения задолженности перед ребенком. Однако на путь исправления жительница г. Самары становиться не спешила. Требования о явке на прием к судебному приставу она также игнорировала. От должностных лиц скрывалась. В результате в отношении нее было заведено разыскное дело.

Судебным приставом Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было установлено предполагаемое место нахождения должницы и осуществлен выход. В отношении нее составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По итогам рассмотрения материалов дела, гражданка была признана виновной. Ей назначили наказание в виде 10 суток ареста.