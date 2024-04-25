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Сызранец оплатил алименты, чтобы выехать из страны

25 апреля 2024 12:25
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Сызранец оплатил алименты, чтобы выехать из страны

Житель г. Сызрани, уволившись с работы и уехав в другой город, перестал выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Благодаря оперативным действиям судебного пристава-исполнителя отделения №1 г. Сызрани и Сызранского района задолженность отцом полностью погашена.

Ранее в счет погашения задолженности по алиментам у жителя г. Сызрани удерживали часть денежных средств с заработной платы. Потом мужчина уволился и уехал в другой город. Сумма частичных выплат, которую мужчина нерегулярно перечислял на счет взыскательницы, не покрыла образовавшуюся задолженность в размере свыше 50 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о временном ограничении в праве выезда должника за пределы страны. Арестованные счета стали еще одним дополнительным стимулом, чтобы задуматься над погашением долга. В результате принятых мер житель г .Сызрани оплатил задолженность. В настоящее время за должником сохраняется обязанность по уплате текущих платежей на содержание своего ребенка.

Теги: Судебные приставы

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