Самарец не платил алименты и лишился автомобиля

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У жителя г. Самары, который забыл об обязанности платить алименты, арестовали автомобиль марки «Subaru». Для того, чтобы вернуть арестованное имущество должнику необходимо оплатить долг в размере свыше 200 тысяч рублей перед несовершеннолетним сыном.



Суд обязал местного жителя ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего 17-летнего сына. Однако при долге в 220 тысяч рублей ребенок не получал никакой финансовой помощи от отца. В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.



В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и, согласно полученным ответам, установил наличие у неплательщика автомобиля марки «Subaru». Сотрудниками Службы заведено разыскное дело, в рамках которого удалось установить местонахождение имущества. Прибыв на место, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста иномарки. Ее поместили на специализированную стоянку.