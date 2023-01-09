В Самаре автомобиль врезался в опору контактной сети

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8 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 17:05 час. в Ленинском районе г. Самара. 58-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Ваз 210740», следовал по ул. Арцыбушевская в направлении ул. Красноармейская. В пути следования, напротив д. 40, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и совершил наезд на опору контактной сети. С места происшествия водитель госпитализирован. 44-летней женщине-пассажиру назначено амбулаторное лечение.