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В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда

29 марта 2024 12:09
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В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда

 

Житель г. Тольятти, находясь в гостях у своей знакомой, решил «разбавить» беседу совместным  распитием алкогольных напитков, однако в какой-то момент разговор перешел в конфликт. Не сумев найти в споре со своей знакомой весомых словесных аргументов, мужчина нанес ей несколько ударов кулаком в область головы, а после ее падения на пол — ногами в область грудной клетки. В результате  у женщины диагностировали ушибы, а также переломы ребер и повреждение легкого.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы. Также обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в 35 тысяч рублей.

«В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении нападавшего возбудили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средств и на получаемую им в колонии заработную плату», – пояснил судебный пристав-исполнитель Центрального района г. Тольятти.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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