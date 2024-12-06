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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистневском районе на пожаре спасли троих детей. Погибла женщина

6 декабря 2024 11:48
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В Похвистневском районе на пожаре спасли троих детей. Погибла женщина

В квартире горели домашние вещи.

5 декабря в 18:20 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на улице Центральная усадьба в селе Савруха Похвистневского района. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарный расчет пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Савруха. По прибытии было установлено, что в одной из квартир двухэтажного дома горят домашние вещи на площади один квадратный метр. Со слов очевидцев в квартире находятся дети. Оперативно наши пожарные создали звено газодымозащитной службы и приступили к спасательным мероприятиям. Из горящей квартиры ими были спасено 3 ребенка, которых госпитализировали в ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой». В 19:02 пожар был локализован. В 19:03 объявлена ликвидация открытого горения, а в 19:58 ликвидация последствий пожара. К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1961 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами.

Теги: Пожар

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