В Похвистневском районе на пожаре погибли люди

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В 17:30 26 февраля пожарным сообщение о том, что в селе Северный Ключ горит дом.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный жилой дом на площади 64 квадратных метра, частично обрушены кровля и потолочные перекрытия. В 18:03 была объявлена локализация пожара, в 18:40 - ликвидация открытого горения, в 23:30 - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара участвовали 12 человек, были задействованы 4 единицы пожарной техники, работало одно звено газодымозащитной службы. На тушение

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"