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В поезде Самара-Москва сызранская транспортная полиция выявила пассажира с наркотиками

19 марта 2025 09:43
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В поезде Самара-Москва сызранская транспортная полиция выявила пассажира с наркотиками

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Самара – Москва» выявили жителя Московской области, перевозившего запрещённые вещества.
Во время обхода состава транспортные полицейские обратили внимание на мужчину с сильно одутловатыми и покрасневшими руками. Из багажа при нем была дорожная сумка, в кармашке которой в ходе досмотра обнаружены два стеклянных пузырька с веществами светлого цвета и одноразовый шприц с жидкостью.
На вопросы стражей порядка мужчина пояснил, что это лекарственные средства от сахарного диабета.
Проведённые исследования показали, что содержимое шприцов – смесь наркотического средства «метадон» и психотропного вещества «амфетамин», общей массой 0,39 граммов, что является значительным размером.
Гражданин пояснил, что данное вещество он хранил для личного употребления.


Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 

Теги: Стоп Наркотик

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