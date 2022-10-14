В Новокуйбышевске к ответственности привлечен водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе

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Водитель лишен прав на 1 год и обязан выплатить компенсацию потерпевшей в размере 35 тысяч рублей.

В августе 2021 года в Новокуйбышевске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Лада 217030». Как установили полицейские, 24-летний водитель, в нарушение требований п.14.1. ПДД РФ, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 34-летняя местная жительница получила множественные травмы, которые признаны судом лёгким вредом здоровью.

В отношении водителя отделом ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего», после проведения судебно-медицинской экспертизы, составлен административный протокол, который сотрудники полиции направили на рассмотрение в суд.

Постановлением судьи признано, что повреждения здоровья пешеходу причинены в результате виновных действий водителя и назначено ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год.

Так же пострадавшая обратилась в суд в гражданском порядке о взыскании с виновника происшествия морального вреда, причинённого в результате ДТП. С учётом всех обстоятельств суд определил денежную компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей.