В Новокуйбышевске автомобиль врезался в иномарку и дерево

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23 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в г. Новокуйбышевск. Водитель 1961 года рождения (с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Renault Logan», двигался по ул. Дзержинского со стороны ул. Зоя Космодемьянской. В районе дома №15 при развороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Ford Focus» под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль «Ford Focus» совершил наезд на препятствие – дерево. 62-летний водитель автомобиля «Renault Logan» госпитализирован, 32-летнему водителю автомобиля «Ford Focus» назначено амбулаторное лечение.