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В Клявлинском районе тушили пожар на ЖД-станции

16 февраля 2024 12:11
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В Клявлинском районе тушили пожар на ЖД-станции

15 февраля в 18 часов 39 минут на пульт связи пожарно-спасательной части № 119 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции Пронино Клявлинского района. На место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 119, а также добровольная пожарная команда региональной общественной организации «Казачья добровольная пожарная команда» сельского поселения Борискино-Игар. По прибытии было установлено, что горят надворные постройки различного назначения общей площадью 40 квадратных метров.

Существовала угроза распространения огня. На тушение пожара и защиту соседних жилых домов было подано 2 ствола «Б». В 19 часов 05 минут пожар был локализован, а в 19 часов 26 минут объявлена ликвидация пожара. Проливка и разбор конструкций завершились в 23 часа 01 минуту. В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава, 3 автоцистерны, работало 1 звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарных и добровольцев удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома и строения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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