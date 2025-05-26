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В Клявлинском районе произошло возгорание грузового автомобиля Sitrak в движении

26 мая 2025 11:22
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В Клявлинском районе произошло возгорание грузового автомобиля Sitrak в движении

На месте происшествия работали пожарные-спасатели 119 Части и добровольная пожарная команда села Русское Добрино.

23 мая в 17 часов 14 минут диспетчеру пожарно-спасательной части № 119 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 38 километре автодороги Клявлино – Русское Добрино.


К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 119, добровольная пожарная команда села Русское-Добрино, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание в движении грузового автомобиля Sitrak, перевозившего зерно.
К счастью, пострадавших нет.
Наши пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания и ликвидировали возгорание.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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