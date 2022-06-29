В Кировском районе Самары иномарка сбила женщину

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28 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно ДТП произошло в 14:10 в Кировском районе г. Самары. 52-летний водитель, управляя автомобилем «Ford Kuga», следовал по ул. Вольской в направлении проспекта Кирова. В пути следования, на регулируемом перекрестке проспекта Кирова и ул. Вольской, при повороте налево, напротив д. 177 совершил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина-пешеход с места происшествия госпитализирована в медицинское учреждение.