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В Большечерниговском районе в ДИП пострадал пятимесячный пассажир

11 ноября 2023 11:50
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В Большечерниговском районе в ДИП пострадал пятимесячный пассажир

10 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 4 человек, скончалось - 4. 

Одно из ДТП произошло в Большечерниговском районе. В 03:50 час.  31-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, зарегистрированном в ХМАО-Югра, двигался в сторону р. Казахстан со стороны г. Самары. В пути следования на 147 км а/д «Самара - Большая Черниговка» не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. С места ДТП в лечебное учреждение доставлялся 5-месячный пассажир, который находился в автолюльке, пристегнутой ремнями безопасности на заднем сиденьи. Мальчику медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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