устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Самаре

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. (8469) 519-121, 102.

Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении мужчины 1964 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 08.11.2023 года в 08-15 час., при съезде с ул. Осипенко во двор дома № 8 по ул. Осипенко областного центра водитель, управляя легковым автомобилем (предположительно темного цвета), нарушил требования п. 8.3 ПДД РФ и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия.

Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: (8469)519-121, 102 (с моб.).

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.