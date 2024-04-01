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У самарцев из квартиры забрали 5 истощенных кошек

1 апреля 2024 10:43
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У самарцев из квартиры забрали 5 истощенных кошек

Житель многоквартирного дома в г. Самаре обратился в суд с жалобой на своих соседей, которые не только сами живут в антисанитарных условиях, но и содержат в ней несколько домашних кошек. Необеспечение их надлежащим уходом привело к тому, что по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных, а само помещение перестало соответствовать санитарно-техническим требованиям.

 Суд принял решение в пользу остальных жильцов подъезда и обязал жителей квартиры вывезти кошек,  в  квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении должников в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительные производства.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительных производств установил должникам срок для исполнения судебного решения, однако добровольно они его не исполнили. В результате в отношении жильцов антисанитарной квартиры были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого, а для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация.

«Привлеченные к осуществлению исполнительных действий сотрудники одного из самарских приютов забрали всех 5 кошек себе. Животные были истощены, а состояние их здоровья было неудовлетворительным. На данный момент им оказана ветеринарная помощь. Новых хозяев кошки будут ждать в приюте», — сообщает судебный пристав-исполнитель Промышленного района г. Самары.

Теперь должникам предстоит исполнить вторую часть судебного решения: провести санитарную обработку жилого помещения.

После этого исполнительные производства будут окончены.

Теги: Судебные приставы

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