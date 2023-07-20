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У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей

20 июля 2023 10:09
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У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей

 

Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации стало для алиментщика весомым аргументом в решении погасить долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей.

После развода родителей несовершеннолетний ребенок остался с матерью. По решению суда отец обязан был ежемесячно перечислять на содержание сына часть денежных средств. Зная о своих обязательства, мужчина их игнорировал. В результате у него накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей.

В отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Должник об этом был уведомлен, однако исполнения своих родительских обязательств всячески избегал. Сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о запрете на выезд за пределы страны.

Узнав о наложенном ограничении, алиментщик, собирающийся в ближайшее время отправиться за границу, пришел в отделение судебных приставов. Сотрудник Службы разъяснил мужчине, что покинуть страну он не сможет пока полностью не погасит задолженность. Наложенные ограничения побудили алиментщика полностью оплатить долг в размере 1,2 миллиона рублей.

Однако, несмотря на погашение задолженности, от ежемесячного перечисления своему сыну алиментных платежей мужчина не освобожден. Во избежание негативных последствий ему предстоит перечислять в пользу ребенка ¼ часть от своего дохода ближайшие 11 лет.

Теги: Судебные приставы

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