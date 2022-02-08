У самарца изъяли иномарку за многотысячный долг по штрафам ГИБДД

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В отношении жителя Самары, неоднократно нарушавшего ПДД и не оплачивающего штрафы, судебные приставы возбудили почти сотню исполнительных производств. Общая сумма его долга составила 227 тысяч рублей.

В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении любителя нарушать правила дорожного движения было возбуждено 96 исполнительных производств. Судебным приставом-исполнителем в адрес должника направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ.

Возможностью оплатить штрафы без дополнительных расходов должник не воспользовался. В рамках исполнительных производств в отношении мужчины вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Таким образом, сумма его долга увеличилась до 227 тысяч рублей.

Несмотря на примененные меры, мужчина попыток к погашению задолженности не предпринимал. Тогда судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автомобиля Skoda Oktavia, принадлежащего должнику. Транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку.

Возможность остаться без автомобиля побудила мужчину полностью погасить имеющуюся задолженность. После оплаты всей суммы должник вернул свою иномарку.