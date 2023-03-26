у ругающегося матом на улице самарца нашли наркотики

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У ранее не судимого мужчины полицейские изъяли 21 сверток, внутри которого находился героин.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на ул. Гагарина обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Патрульные для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции, где установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. В кармане куртки ранее не судимого 37-летнего задержанного обнаружили и изъяли 21 сверток, обернутый в скотч, с порошкообразным веществом светлого цвета.

Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертке находилось наркотическое средство – героин общей массой более 37 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик приобрел через «закладку» с целью дальнейшей реализации на территории города.

В отношении жителя Самары отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемому, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.