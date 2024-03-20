У пьяного селянина в Самарской области конфисковали автомобиль

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В ночное время сотрудники ДПС на автодороге «Похвистнево – Сосновка» – «Урал» для проверки документов остановили а/м Lada Granta. Поведение водителя во время административной процедуры не соответствовало обстановке: он заметно нервничал, был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По результатам исследования биоматериала у жителя села Новое Якушкино установлено состояние опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 1,095 мг/л.

Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный ранее признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Со слов правонарушителя, соответствующих выводов он не сделал, штраф не оплатил, а в день задержания, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с сожительницей, хотел бросить ее и уехать, на полпути одумался, резко развернулся и хотел вернутся. Вероятно, привлёк внимание полицейских опасным манёвром и был задержан.

Возбуждённое в отношении задержанного 1983 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) уголовное дело, отделом дознания ОМВД России по Исаклинскому району расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, безработный местный житель не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него не представил.

Исаклинский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года. Автомобиль нарушителя приговором безвозмездно обращен в собственность государства.