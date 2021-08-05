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Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19

5 августа 2021 11:23
154
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19

В социальных сетях недобросовестные туристы делятся советом, который позволит по прилете из-за рубежа обойтись без сдачи теста на коронавирус. Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Мошенники уже организовали «бизнес», позволяющий продавать липовый документ.

За размещение такого документа на портале гражданину может грозить административная ответственность. Поддельный тест приравнивается к отсутствующему, а если результат тестирования не загружен на Госуслугах в течение 72 часов с момента прилета из-за границы, то Роспотребнадзор может оштрафовать гражданина. За нарушение требования штраф может составить от 15 000 до 40 000 руб.

Полицейские напоминают, что за использование и подделку документов российское законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, арестом на 4–6 месяцев или лишением свободы сроком до двух лет.

Теги: Акценты В центре внимания вакцинация Госуслуги коронавирус поддельный сертификат

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